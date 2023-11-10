Жители Алтайского края стали в два с половиной раза чаще использовать интернет-звонки

Компания «МТС» сообщает о росте количества звонков при помощи интернета в Алтайском крае. Объём голосового трафика LTE в регионе увеличился в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом.

Технология VoLTE (перевод разы) обеспечивает высокое качество вызовов и сверхчёткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате. Кроме того, благодаря высокоскоростному соединению уменьшается расход заряда батареи при частых звонках, так как на устройстве активной остаётся только связь 4G. Также сохраняется многозадачность абонента: во время разговора можно параллельно использовать интернет-соединение на телефоне для общения в мессенджерах, использования электронной почты или загрузки «тяжёлого» контента и файлов.

Наши абоненты в Алтайском крае пользуются VoLTE c апреля 2019 года, год от года востребованность этой технологии постоянно растет. Это происходит в том числе и потому тому, что МТС постоянно расширяет территорию покрытия LTE. Например, в этом году мы "зашли" сразу в 90 малых населённых пунктах края, чтобы пользоваться быстрым интернетом и звонить по VoLTE с наилучшим качеством звука могли не только наши абоненты в крупных городах и райцентрах региона, но и в отдалённых небольших поселениях региона, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.