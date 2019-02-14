Жители алтайского села обвиняют депутата в продаже газа по завышенной цене

Жители села Кытманово несколько месяцев были вынуждены покупать газ по цене выше тарифа с местного склада, которым заведует районный депутат. Временное подорожание было связано с перебоями в поставках осенью 2018 года. Однако некоторым абонентам продавали баллоны по завышенной стоимости и после того, как все наладилось.

«Коммерческий» газ

С осени 2018 года целый ряд газовых складов в селах края прекратили продажу баллонов из-за перебоев с поставками. Чтобы не оставлять население без газа совсем, его закупали на склады у других компаний. Стоить он стал дороже: 455 рублей против 392,7 рублей по тарифу за 10 кг.

К ноябрю поставки наладили, и продажи на складах возобновили по старой стоимости, в том числе и в райцентре Кытманово. Через какое-то время жители заметили, что покупают газ по разным ценам. Те, кто заказывал доставку баллонов через «горячую линию», получали газ по тарифу. А те, кто самостоятельно приезжали на склад, платили по 455 рублей за баллон, рассказал altapress.ru местный житель Алексей Фролов.

Алексей Фролов,

житель села Кытманово:

Когда люди стали задавать вопросы, мастер отвечал: у нас перебои с поставками, мы продаем коммерческий газ. Но с 1 ноября уже никаких проблем не было. Откуда взялся этот коммерческий газ?

Газовые баллоны , пропан. avito.ru

Интересная квитанция

При этом, говорит Алексей Фролов, квитанции выдавали далеко не всем. Платили люди наличными на руки.

На вопросы корреспондентов районной газеты «Сельский вестник», которым также поступали жалобы от кытмановцев, мастер газового склада и по совместительству районный депутат заявил, что с нового года поставки газа наладили, и баллоны продают по тарифу, как полагается.

Однако в распоряжении altapress.ru оказалась квитанция, датированная 9 января 2019 года, где стоимость 30-килограммового баллона составляет 1365 рублей — то есть, 455 рублей за 10 кг. Абонент, получивший ее, подтвердил altapress.ru по телефону, что действительно платил завышенную сумму.

Грозит штраф?

По поводу ситуации в Кытманово по запросу altapress.ru ресурсоснабжающая организация начала внутреннюю проверку. За работой склада обещали наблюдать.

Известно, что после начала проверки к абоненту, который предоставил altapress.ru квитанцию, пришли сотрудники склада в Кытманово, и вернули разницу в цене.

Газ. СС0

По данным Управления Алтайского края по тарифам, с 1 января 2019 года действуют следующие цены на сжиженный газ в баллонах:

без доставки до потребителя — 311 рублей за 10 кг;

c доставкой до потребителя — 392,7 рублей за 10 кг;

c места промежуточного хранения ( склада) — 375,7 рублей за 10 кг.

Как купить газ строго по тарифу

Чтобы обезопаситься от недобросовестных поставщиков, лучше всего заказывать газ через «горячую линию» ресурсоснабжающей организации. Если же приходится покупать его по «коммерческой» цене, нужно получить квитанцию и предоставить ее копию в управление по тарифам.

Если ведомство усмотрит в этом нарушение, виновных могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП за нарушение порядка ценообразования. Она предусматривает наказание в виде 50 тыс. рублей штрафа или трех лет дисквалификации для должностных лиц.