Власти обещают устранить в крае дефицит газа в баллонах, возникший из-за Чемпионата мира

После 15 сентября в Алтайский край должны поступить 500 тонн сжиженного газа, после этого снабжение населения бытовым баллонным газом будет нормализовано, сообщила пресс-служба правительства региона. О возникновении перебоев с газом еще в мае рассказывала компания-продавец «Алтайкрайгазсервис».

По данным пресс-службы, договоренность о поставках газа власти края достигли на переговорах с министром энергетики России Александром Новаком, который приезжал в Барнаул 6 сентября. После этого в Москве прошли переговоры с руководством нефтегазовых компаний по вопросу поставок в край топлива для бытовых нужд населения.

Перебои с поставками возникли еще весной из-за снижения объемов поставок со стороны «Сургутнефтегаза». По данным «Алтайкрайгазвервис», дефицит возник в связи проведением Чемпионата мира по футболу, на период проведения которого с 25 мая по 25 июля были временно прекращены отгрузки и перевозки сжиженных углеводородных газов в западные регионы России.



До введения запрета «Сургутнефтегаз» пытался авансом отгрузить необходимый газ в западные регионы. Из-за этого поставки в Алтайский край с 3 мая были почти полностью прекращены, сообщал «Алтайкрайгазсервис».

Добавим, что на этой неделе с проблемами уже на заправках столкнулись водители авто, оборудованных газовым оборудованием: топливо значительно подорожало и ощущается его нехватка.



