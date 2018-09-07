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На Алтае резко подорожал газ на заправках. Водители сообщают о дефиците

Стоимость газа на автомобильных заправках достигла 25 рублей за литр, хотя еще весной его продавали по 18 рублей. На некоторых заправках в Алтайском крае топлива нет, автомобилистам приходится даже ездить за ним в другие районы. Об этом altapress.ru рассказали водители.

Автомобили в Барнауле. Грузовики.
Автомобили в Барнауле. Грузовики.
Анна Зайкова

Андрей Захаров,
профессиональный водитель:

На заправке мне объяснили, что в Омске на реконструкцию закрылся завод, где производят газ. Поэтому возник дефицит. Водитель из Бийска рассказал, что у них газа вообще нет. В Алейске цена уже подобралась к 26 рублям. Такими темпами газ сравняется по цене с бензином.

Дефицит на некоторых автогазовых заправках подтверждают и пользователи соцсетей. Люди пишут, что в Новосибирской области рядовым автомобилистам отказываются заправлять машины — обслуживают только водителей автобусов по фирменным пластиковым картам.

Водители возмущаются и говорят, что при таких ценах установка газобаллонного оборудования на машины не имеет смысла — оно не окупится и не принесет владельцу экономии.

Как объясняют ситуацию продавцы?

Сайт крупнейшей в Сибири сети газовых автостанций «Газойл» опубликовал комментарий гендиректора Максима Короткоручкина. Он рассказал, что с февраля производители газа подняли цены на 30−40%. Дефицит возник из-за того, что летом большинство заводов планово закрылись на ремонт.

При этом он отметил, что экспортные пошлины, курс рубля и цена нефти сейчас такие, что производителям выгоднее продавать газ за границу. «Большинство объёмов уходит на экспорт, соответственно внутренний рынок остаётся без продукции», — отметил Короткоручкин.

АГЗС &quot;Газойл&quot;
АГЗС «Газойл»
gazoil22.ru

Он сообщил, что до августа компания держала цены благодаря запасам. Сейчас на оптовом рынке газ дорогой и купить его сложно. По его словам, чтобы работать без убытков, его компании нужно продавать газ в рознице за 28−30 рублей, но по такой цене его не будут покупать.

Сейчас «Газойл» поднимает цену, но все равно несет убытки. В установочных центрах газобалонного оборудования резко упал поток клиентов. Чтобы решить проблему, государство должно поднять экспортные пошлины, считает топ-менеджер «Газойла».

Представители Федеральной антимонопольной службы считают, что скачок цен на газ связан с подорожанием бензина и дизеля — спрос на альтернативное горючее вырос вместе с ценой, передает Коммерсантъ.

Из-за похожих причин ранее резко выросли оптовые цены на бензин.

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