Барнаул занял первое место в рейтинге «болтовни по телефону»

Согласно исследованию, за последние два года продолжительность разговоров барнаульцев по телефону выросла на 17%. Теперь продолжительность одного «коннекта» у барнаульцев составляет 3 минуты, пишет «Российская газета».
По этому показателю Барнаул опередил Пензу и Тамбов, расположившихся также в первой тройке.
Любопытно, что на фоне затрат на сотовую связь долги барнаульцев за услуги ЖКХ и электроэнергию продолжают расти. Так, по данным на 1 апреля 2021 года долг барнаульцев за электроэнергию составлял 40 млн рублей.
Очевидно, что при выборе оплаты коммунальных услуг или сотовой связи барнаульцы чаще всего делают выбор в пользу мобильного телефона.