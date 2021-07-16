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Потребитель

Барнаул занял первое место в рейтинге «болтовни по телефону»

Барнаул занял первое место в необычном рейтинге. Жители столицы Алтайского края дольше других россиян разговаривают по сотовому телефону. Такие данные представила компания «ВымпелКом» («БиЛайн»).

Мобильная связь.
Мобильная связь.
СС0

Согласно исследованию, за последние два года продолжительность разговоров барнаульцев по телефону выросла на 17%. Теперь продолжительность одного «коннекта» у барнаульцев составляет 3 минуты, пишет «Российская газета».

По этому показателю Барнаул опередил Пензу и Тамбов, расположившихся также в первой тройке.

Любопытно, что на фоне затрат на сотовую связь долги барнаульцев за услуги ЖКХ и электроэнергию продолжают расти. Так, по данным на 1 апреля 2021 года долг барнаульцев за электроэнергию составлял 40 млн рублей.

Очевидно, что при выборе оплаты коммунальных услуг или сотовой связи барнаульцы чаще всего делают выбор в пользу мобильного телефона.

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