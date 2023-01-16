Жительница Алтая в новогодние каникулы отапливала пустующую квартиру соседа, ушедшего на СВО

Ушел на фронт
Народный фронт запустил ежедневный стрим совместно с Первым каналом. И 11 января в него позвонила Виктория Белоцерковская, жительница города Королев.
Из ее слов следовало: ее родственница из Топчихи живет в частном доме на двух хозяев, сосед (а он одинокий) ушел на спецоперацию и его половина пустует. Между тем, родственница вынуждена топить его половину — если она этого не сделает, у нее перемерзнут батареи и система водоснабжения.
«Ей приходится прокапывать к нему снежные дорожки. Она обивает пороги местной администрации — никто ей не помогает ни физически, ни с углем, ни провести воду нормально», — сказала Виктория.
Женщина объяснила также, что ее родственница одна воспитывает ребенка — инвалида. А дрова и уголь она, естественно, закупила только для себя.
Ушли на каникулы
В ситуации разбирался Сергей Войтюк, руководитель исполкома регионального отделения ОНФ в Алтайском крае. Вот что ему удалось выяснить.
Вторая половина дома, в котором живет Людмила Позникова (а именно о ней шла речь в разговоре ее родственницы из Подмосковья), действительно принадлежит военнослужащему, который в ноябре 2022 года участвует в спецоперации на территории Украины.
В ноябре Людмила Позникова обратилась в администрацию района с просьбой помочь отапливать опустевшую половину, чтобы защитить систему отопления от замерзания.
И там договорились на уровне замглавы администрации района и замполита военной части помочь ей отапливать дом силами военнослужащих из воинской части.
Помогали ей до Нового года — затем, судя по ответу, наступили «каникулы». С 11 января помощь возобновилась.
«В настоящее время на уровне администрации района, социальной защиты решается вопрос семьи Позниковых о проведении водопровода в каждой части дома отдельно. Это позволит улучшить жилищные условия семьи», — сообщили в администрации.
Стрим ОНФ — это «горячая линия», которая принимает вопросы всю неделю по телефону 8−800−200−34−11. В работе участвуют сенаторы, депутаты Госдумы, губернаторы, представители федеральных министерств, правоохранительных и надзорных ведомств и т. д.
Когда и как можно позвонить, рассказывает ОНФ здесь.
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