Жительница Алтая в новогодние каникулы отапливала пустующую квартиру соседа, ушедшего на СВО

Жительница Подмосковья пожаловалась по горячей линии Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Первом канале на проблемы родственницы из алтайского райцентра Топчиха. По ее словам, та вынуждена была отапливать пустующую вторую половину дома, владелец которой ушел на спецоперацию. Если этого не делать, то квартира женщины может остаться без отопления, а то и без воды.

Ушел на фронт

Народный фронт запустил ежедневный стрим совместно с Первым каналом. И 11 января в него позвонила Виктория Белоцерковская, жительница города Королев.

Из ее слов следовало: ее родственница из Топчихи живет в частном доме на двух хозяев, сосед (а он одинокий) ушел на спецоперацию и его половина пустует. Между тем, родственница вынуждена топить его половину — если она этого не сделает, у нее перемерзнут батареи и система водоснабжения.

«Ей приходится прокапывать к нему снежные дорожки. Она обивает пороги местной администрации — никто ей не помогает ни физически, ни с углем, ни провести воду нормально», — сказала Виктория.

Женщина объяснила также, что ее родственница одна воспитывает ребенка — инвалида. А дрова и уголь она, естественно, закупила только для себя.

Топчиха. Уполномоченный по правам человека в АК.

Ушли на каникулы

В ситуации разбирался Сергей Войтюк, руководитель исполкома регионального отделения ОНФ в Алтайском крае. Вот что ему удалось выяснить.

Вторая половина дома, в котором живет Людмила Позникова (а именно о ней шла речь в разговоре ее родственницы из Подмосковья), действительно принадлежит военнослужащему, который в ноябре 2022 года участвует в спецоперации на территории Украины.

В ноябре Людмила Позникова обратилась в администрацию района с просьбой помочь отапливать опустевшую половину, чтобы защитить систему отопления от замерзания.

И там договорились на уровне замглавы администрации района и замполита военной части помочь ей отапливать дом силами военнослужащих из воинской части.

Зима. Много снега. Уборка снега. Михаил Хаустов

Помогали ей до Нового года — затем, судя по ответу, наступили «каникулы». С 11 января помощь возобновилась.

«В настоящее время на уровне администрации района, социальной защиты решается вопрос семьи Позниковых о проведении водопровода в каждой части дома отдельно. Это позволит улучшить жилищные условия семьи», — сообщили в администрации.

Стрим ОНФ — это «горячая линия», которая принимает вопросы всю неделю по телефону 8−800−200−34−11. В работе участвуют сенаторы, депутаты Госдумы, губернаторы, представители федеральных министерств, правоохранительных и надзорных ведомств и т. д.

Когда и как можно позвонить, рассказывает ОНФ здесь.