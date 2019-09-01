Жительница Барнаула рассказала об ужасных последствиях омолаживающих нитей

Жительница Барнаула, прошедшая в одной из городских клиник процедуру по введению нитей для устранения морщин, три месяца испытывала жуткую боль, а через полгода какой-либо омолаживающий эффект и вовсе исчез. Женщине удалось вернуть себе затраченные деньги, сообщает алтайское реготделение партии «Справедливая Россия».

Татьяна Б. провела в косметологической клинике процедуру по введению нитей — хотела избавиться от морщин на лице. Однако через пять месяцев лицо вернулось к прежнему виду — и это несмотря на обещания клиники, что эффект от введения нитей будет действовать до пяти лет.

Хуже того: по словам женщины, эффект она получила скорее обратный: кожа-то растянулась после натяжения нитями.

Причем в течение трех месяцев после введения нитей Татьяна испытывала жуткую боль, было трудно открыть рот, да и спортом женщина не могла заниматься.

Но и этого мало: за ухом образовалась болезненная шишка, которая не давала носить очки. Кроме того, вставленные нити через кожу на шее просвечивались, причем на видных местах. Словом имелись лишь побочные эффекты, а все мышцы лица остались в прежнем состоянии.

За процедуру она заплатила 43, 1 тыс. рублей. В августе она обратилась с просьбой о помощи в Центр защиты прав граждан «Справедливой России», где ей объяснили: исполнитель услуг за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору несет ответственность. Ей помогли составить предсудебную претензию о возврате уплаченных денег. И, как сообщила Татьяна, деньги ей вернули.