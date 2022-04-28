Жительница Сибири отсудила у ТСЖ 300 тысяч рублей за упавший снег на машину

Автомобиль стоял под окнами дома, когда на него рухнула наледь. Девушка потребовала возместить ей стоимость новых запчастей и ремонта, сообщает «КП Новосибирск».
Снег ТСЖ планировать убрать в конце февраля, однако снег сошел раньше сам.
Осадки разбили лобовое стекло машины, помяли крышу, отломали зеркало заднего вида, повредили капот и дверь.
Бердский городской суд постановил взыскать с ТСЖ 299 744 рубля. В эту сумму входит оплата ремонта, судебные издержки, компенсация морального вреда и штраф.
Ранее барнаулец отсудил у ЧОПа 300 тыс. рублей за сломанную руку.