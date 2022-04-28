29 апреля
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Потребитель

Жительница Сибири отсудила у ТСЖ 300 тысяч рублей за упавший снег на машину

Жительница Бердска отсудила у ТСЖ деньги за испорченную упавшем снегом машину. Ей удалось взыскать 299 тыс. рублей.

Сосульки. снег
Сосульки. снег
СС0

Автомобиль стоял под окнами дома, когда на него рухнула наледь. Девушка потребовала возместить ей стоимость новых запчастей и ремонта, сообщает «КП Новосибирск».

Снег ТСЖ планировать убрать в конце февраля, однако снег сошел раньше сам.

Осадки разбили лобовое стекло машины, помяли крышу, отломали зеркало заднего вида, повредили капот и дверь.

Бердский городской суд постановил взыскать с ТСЖ 299 744 рубля. В эту сумму входит оплата ремонта, судебные издержки, компенсация морального вреда и штраф.

Ранее барнаулец отсудил у ЧОПа 300 тыс. рублей за сломанную руку.

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