Жительница Сибири отсудила у ТСЖ 300 тысяч рублей за упавший снег на машину

Жительница Бердска отсудила у ТСЖ деньги за испорченную упавшем снегом машину. Ей удалось взыскать 299 тыс. рублей.

Автомобиль стоял под окнами дома, когда на него рухнула наледь. Девушка потребовала возместить ей стоимость новых запчастей и ремонта, сообщает «КП Новосибирск».

Снег ТСЖ планировать убрать в конце февраля, однако снег сошел раньше сам.

Осадки разбили лобовое стекло машины, помяли крышу, отломали зеркало заднего вида, повредили капот и дверь.

Бердский городской суд постановил взыскать с ТСЖ 299 744 рубля. В эту сумму входит оплата ремонта, судебные издержки, компенсация морального вреда и штраф.

Ранее барнаулец отсудил у ЧОПа 300 тыс. рублей за сломанную руку.