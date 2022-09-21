Жителям Алтая рассылают «послания» от налоговой службы. Кто и почему их не получит

1 В каком виде я получу уведомление — бумажном или электронном?

Как и раньше, сводные уведомления налоговая служба высылает физлицам либо в электронном виде — тем, у кого есть на сайте «Личный кабинет налогоплательщика», либо в бумажном — для остальных.

Обладатели «Личного кабинета» уже получили документ. Уведомления загружены и доступны налогоплательщикам, объяснила Лариса Летягина, зам. начальника отдела налогообложения имущества УФНС по Алтайскому краю.

Напомним, что обладатели «Личных кабинетов» в бумажном виде уведомление на имущественные налоги НЕ получат.

А вот тем, у кого нет «кабинета», уведомления вышлют по почте в бумажном виде. Рассылка уже началась и закончится не позднее 1 ноября.