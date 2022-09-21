Жителям Алтая рассылают «послания» от налоговой службы. Кто и почему их не получит

Как и раньше, сводные уведомления налоговая служба высылает физлицам либо в электронном виде — тем, у кого есть на сайте «Личный кабинет налогоплательщика», либо в бумажном — для остальных.
Обладатели «Личного кабинета» уже получили документ. Уведомления загружены и доступны налогоплательщикам, объяснила Лариса Летягина, зам. начальника отдела налогообложения имущества УФНС по Алтайскому краю.
Напомним, что обладатели «Личных кабинетов» в бумажном виде уведомление на имущественные налоги НЕ получат.
А вот тем, у кого нет «кабинета», уведомления вышлют по почте в бумажном виде. Рассылка уже началась и закончится не позднее 1 ноября.
Во-первых, уведомления не получат те собственники имущества, у кого сумма к уплате — меньше 100 рублей. Таких в крае 111 745. «Они получат уведомления в последующих налоговых периодах», — объяснила Лариса Летягина.
Во-вторых, уведомления не получат те, у кого в «Личном кабинете» значилась переплата по налогам. По данным УФНС, у 32 тысяч плательщиков региона сумма к уплате по имущественным налогам — 0 рублей.
Это произошло потому, что на момент формирования уведомлений у людей была переплата по одному из четырех налогов: НДФЛ, транспортному, земельному налогам или налогу на имущество физлиц — и она превысила общую сумму начислений.
«В таких случаях переплата автоматически зачлась в счет уплаты налогов», — сказала Летягина.
Как обычно, налоги на землю, транспорт и имущество физлиц надо уплатить до 1 декабря.
Факт
В «Личные кабинеты» жителей края разослали 416 тыс. уведомлений, в бумажном виде разошлют 765 тыс.