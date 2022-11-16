Жителям Алтайского края не стоит ждать налоговых уведомлений на портале Госуслуг

УФНС России по Алтайскому краю напоминает: уведомления на уплату налогов на землю, транспорт и имущество на портал Госуслуг не направляются. На Госуслугах отображаются лишь суммы налоговой задолженности. Их можно будет увидеть только после истечения установленного законодательством срока для уплаты имущественных налогов. В этом году он истекает 1 декабря.

В электронном виде налоговая служба рассылает уведомления только зарегистрированным пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», либо его мобильной версии «Налоги ФЛ». Владельцам имущества, которые не являются пользователями «Личного кабинета», уведомления приходят по почте на адрес регистрации собственника имущества.

В этом году жителям Алтайского края направлено 1,2 млн налоговых уведомлений. 416 тысяч из них выгружены в «Личный кабинет», еще 784 тысячи направлены «Почтой России».

Пользователям «Личного кабинета» почтой налоговые уведомления не направляются, поэтому им следует проверить свой электронный «кабинет».

Для входа в «Личный кабинет» можно использовать логин и пароль портала «Госуслуг». Также войти в него можно по логину и паролю, выданному в налоговой инспекции или МФЦ.

Если налоговое уведомление не получено, следует сообщить об этом в налоговую с помощью «Личного кабинета» или сервиса сайта ФНС России «Обратиться в ФНС России» — налоговая служба проверит выгрузку уведомления в сервис, либо сообщит по какой причине уведомление не направлено и нужно ли плательщику предпринимать какие-то действия. Те, кто привык получать уведомления почтой, но в этом году не получил письмо, могут распечатать уведомление обратившись в ближайшую налоговую или МФЦ лично.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в «Личном кабинете». Достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом банка. Также заплатить налоги можно в ближайшем отделении банка, на почте и в МФЦ.