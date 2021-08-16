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«Живи, сколько нужно». В Госдуме рассказали, где россиянину взять квартиру, если даже ипотека не по карману

Государство планирует строить «наемные дома» — для тех россиян, которые не могут позволить себе взять ипотеку даже на льготных условиях. Об этом Ura.ru рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Ипотека.
Ипотека.
CC0

Как объяснила депутат Госдумы, она лично выступает за то, чтобы в России развивали строительство наемных домов для людей с невысоким уровнем дохода.

«Это гораздо выгоднее. Оплата услуг по себестоимости — живи, сколько нужно», — отметила Галина Хованская.

Хованская пояснила, что приватизировать такие квартиры будет нельзя. «Это только для решения проблемы жилищных условий, в том числе для молодых семей. Федеральные власти озаботились вопросом строительства определенного количества таких домов, но для всей страны их нужно будет очень много, так как очередь на них большая», — подчеркнула представитель Госдумы.

Ранее стало известно, что в первые пять месяцев 2021 года в России выдали 759 тысяч ипотечных кредитов — на 45% больше, чем в январе — мае 2020 года. Алтайский край занял 21 строчку рейтинга развития ипотеки в России — здесь в среднем 31 человек из тысячи получают кредит на покупку жилья.

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