Алтайский край, где семье на жилье копить 13 лет, попал в передовики по ипотеке

Алтайский край занял 21 строчку рейтинга развития ипотеки в России — здесь в среднем 31 человек из тысячи получают кредит на покупку жилья, сообщает РИА «Новости» .

В России в 2020 году зафиксировали рекорды по количеству кредитов и по суммарному их объему. Эксперты уверены, что 2021 год обновит рекорды.

«Такой хороший результат объясняется минимальными за всю современную историю ставками, кроме того, сыграли свою роль широкие программы льготной ипотеки. Дополнительное влияние оказывало желание части населения сберечь и порой приумножить свои денежные накопления, переведя их в более надежный актив, тем более что цены на жилье показали внушительный рост. В первой половине 2021 года эти факторы продолжали действовать, и по итогам текущего года можно ожидать новых рекордов», — пояснили аналитики.

В первые пять месяцев 2021 года в стране выдали 759 тысяч ипотечных кредитов — на 45% больше, чем в январе — мае 2020 года.

В денежном выражении объем рынка ипотеки за пять месяцев составил 2,15 трлн рублей, против 1,27 трлн за аналогичный период 2020 года — прирост более 70%.

Ипотека. unsplash.com.

Алтайский край в рейтинге занял 21 место — за последние 12 месяцев здесь выдавали 31,3 ипотечных кредита на 1000 человек экономически активного населения.

«Динамика количества ипотечных кредитов за пять месяцев 2021 года относительно первых пяти месяцев 2020 года — 35,8%", — подсчитали исследователи рост.

Средний размер ипотеки в 2021 году в Алтайском крае — 1,94 млн рублей.

В Республике Алтай, занявшей в рейтинге 79 место, в среднем кредитуют на 2,15 млн рублей. Здесь рынок ипотеки вырос на 49,6%, и на каждую тысячу человек приходится 14 одобрений.

Напомним, Алтайский край вошел в пятерку регионов, где сложнее всего накопить на жилье — семья с ребенком будет откладывать более 13 лет при средней стоимости квартиры 3,4 млн рублей.