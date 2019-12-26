Зимняя распродажа: что можно успеть купить в «Рив Гош», «Л'Этуаль» и «Парфюм Вояж»

Подготовка к Новому году вышла на финишную прямую. Последняя неделя перед праздниками — самое выгодное время, чтобы покупать бьюти-подарки подругам, коллегам и себе, конечно. Altapress.ru подготовил подборку интересных акций в крупных торговых сетях «Рив Гош», «Л'Этуаль» и «Пафюм Вояж».

Многие из нас ждут декабря, что бы создать себе новогоднее настроение, купив любимый парфюм с ощутимой скидкой.

В сети «Л'Этуаль» до 31 декабря идут до скидки до 50% на выборочные позиции разных брендов, в том числе и парфюмерию. Так, женский аромат Bright Crystal от Versace сейчас стоит 2174 рубля вместо обычных 4349 рублей.

Под праздничный сейл попадает выборочная продукция ряда известных брендов, например, ESTEE LAUDER, DIOR, GUERLAIN и других.

Так, тональный крем Double Wear Stay-in-Place от Estée Lauder можно купить в два раза дешевле. Популярный женский аромат La Petite Robe Noire Black Perfecto 30 мл. можно купить за 2374 рублей. Еще один хит — знаменитая компактная пудра Meteorites в декабре тоже продается с 50% скидкой за 2074 рубля.

Сеть «Рив Гош» предлагает скидки и акции, часть из которых действует до конца декабря, а некоторые продлятся до конца рождественских каникул. До 31.12. идут специальные цены на продукты для волос TONI&GUY, минус 40% - на ряд продуктов финской марки Lumene.

До конца декабря нужно успеть купить и косметику недорогого российского бренда Eva Mosaic. Действуют сейчас в сети специальные цены на Max Factor. Например, пудра Facefinity Compact стоит 649 рублей (раньше — 1 046 рублей).

Что касается парфюмерии, то на некоторые ароматы специальные цены будут действовать до 10 января. Например, популярный женский аромат La Vie Est Belle Eau de Parfum 30 мл от Lancome можно купить за 2799 рублей (было 5535 рублей).

Местная сеть «Парфюм Вояж» тоже приготовила несколько выгодных предложений в декабре. Это новогодние скидки до 50% на некоторые продукты, в том числе и парфюмерию. Но есть и бренды, на продукцию которых скидка выше. Так, на косметику испанской марки NINELLE скидки до 60%, а на «Revlon» — до 70%.