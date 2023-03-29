29 марта
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Потребитель

Знание аудитории и тема письма — важные составляющие эффективной e-mail рассылки

Сегодня e-mail рассылка пользуется большой популярностью среди владельцев онлайн-магазинов и других компаний, предлагающих различные виды услуг и товаров. При этом, далеко не все знают, как сделать так, чтобы e-mail рассылка была эффективным рекламным инструментом. В нашей статье мы рассмотрим 2 ключевых фактора эффективности такой рассылки — знание аудитории и тема письма.

Письма.
Письма.
Фото: freepik, автор jannoon028.

Знание аудитории

Сегментируйте свою аудиторию, чтобы адаптировать свои электронные письма к отдельным группам или персонам вашей аудитории. Чем точнее настроены сегменты вашей электронной почты, тем эффективнее будет ваше общение, что означает более высокие показатели переходов по ссылкам и больше конверсий клиентов.

Прежде чем отправлять электронное письмо, подумайте о том, с кем вы выстраиваете общение. Какие темы интересуют адресата? Почему он подписался на ваши рассылки? Затем адаптируйте своё сообщение так, чтобы оно отражало индивидуальность, стиль и интересы вашей аудитории.

Тема письма

Строки темы электронного письма подобны первым впечатлениям. Они создают интригу для более высоких ставок открытия и укрепляют доверие ваших читателей. Строка темы должна сообщать вашей аудитории, чего ожидать, когда они откроют вашу рассылку. Не обманывайте людей, заставляя их открывать вашу рассылку с заманчивыми темами, которые не имеют ничего общего с содержанием. Вы потеряете доверие своих читателей и свой авторитет.

У вас есть на примете несколько тематических тем, и вы не можете решить, какую из них использовать? Обязательно протестируйте эти варианты с помощью сплит-теста на небольшом проценте вашей аудитории. Далее используйте ту тему, которая покажет наилучший результат по открытию.

Чтобы сделать рассылку ещё более эффективной и удобной, можно использовать специализированный сервис+программа https://mailopost.ru/. Подробнее о сервисе можно узнать непосредственно на его сайте.

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