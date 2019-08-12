Куда звонить в экстренном случае и что важно знать о едином номере

С 2013 года в России начал работать единый номер вызова экстренных служб. Фактически он заменяет номера «скорой», пожарной охраны и полиции. Помогло ли такое новшество — расскажет altapress.ru

С 12 августа 2013 года по России запустили единый номер вызова экстренных служб. С этого времени каждую из них: полицию, пожарных, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, «скорую» и даже службу «Антитеррор» можно вызвать по номеру 112, пишут РИА Новости.

Однако гражданам остались доступны и привычные номера экстренных служб: 01, 02, 03, 04. И это вызывает некоторую путаницу. Дело в том, что их помнят наизусть. Однако в экстренных ситуациях далеко не все вспоминают о том, какая именно комбинация доступна с этого гаджета.

Ситуацию усложняет еще и то, что для некоторых операторов эти комбинации отличаются.

Для Билайна , МТС , Мегафона:

101 — Вызов пожарной и спасателей

102 — Вызов полиции

103 — Вызов скорой медицинской помощи

104 — Вызов аварийной газовой службы

А вот для абонентов TELE2 номера меняются:

010 — Вызов пожарной охраны и спасателей

020 — Вызов полиции

030 — Вызов скорой помощи

040 — Вызов аварийной газовой службы

Единый номер экстренных служб

Чтобы в чрезвычайной ситуации не тратить время на то, чтобы вспомнить комбинации для вашего оператора, запомните 112.

К тому же, звонок по этому номеру осуществляется при отсутствии денег на счету, при заблокированной SIM-карте. Главное, чтобы телефон был заряжен.

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И за границей тоже

Точно такой же номер работает во всех странах Евросоюза еще с 1991 года. Инициатором такого нововведения выступила Швеция — там вызвать экстренные службы можно только по номеру 112. В то время как во многих других также, как и в России сохраняется и система старых номеров.