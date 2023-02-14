Звук: любимая музыка в персонализированном формате

Сделайте каждый момент незабываемым и наполняйте жизнь ярким музыкальным сопровождением каждый день. Аудиостриминговый сервис Звук поможет найти идеальный трек под настроение или какое-либо важное событие.

Миллионы музыкальных композиций HiFi-качества, тысячи интересных подкастов, а также сотни эксклюзивных шоу и самые топовые чарты. Все это ждет вас на одной из лучших российских стриминговых платформ, где ежедневно появляются самые свежие новинки из мира музыки.

Слушайте популярные аудиотреки , интересные подкасты и аудиокники.

интересные подкасты и аудиокники. Переносите музыку из других сервисов и делитесь избранными плейлистами с друзьями.

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которые выпускают любимые артисты и наслаждайтесь топовыми композициями. Собирайте собственные коллекции из синглов различных жанров.

Подбирайте треки по настроению или жанру в один клик.

Загружайте треки и подкасты для прослушивания в офлайн-режиме.

Прослушивать музыку можно на сайте или в мобильном приложении — платформа совместима с устройствами на базе iOS и Android. Кроме того, аудиосервис легко подключается к автомобильным системам CarPlay (КаПлей) и Android Auto (АндроидАуто).

Встроенный ассистент Салют умеет быстро находить нужный альбом, включать треки по голосовому поиску и отвечать на вопросы о любимых исполнителях. Также стриминговый онлайн-сервис позволяет оценивать совместимость вашего музыкального вкуса с предпочтениями ваших друзей.

Среди обширных коллекций легко искать приоритетный жанр. Аудиоколлекции сервиса представлены Live-концертами (концерты в прямом эфире), аудиоподборками и множеством других интересных разделов.

Персональная аудиореальность для каждого

На Звуке представлена музыка разных жанров: от классического рока и рэпа до альтернативных синглов и треков из видеоигр. Здесь каждый может формировать собственное звуковое пространство, наполняя его любимыми композициями.

С удобным функционалом онлайн-платформы не придется тратить время на поиски подходящих музыкальных треков — Звук сделает все за вас. Умные алгоритмы подберут плейлисты, учитывая вкусы и предпочтения, а вам останется лишь сохранить мелодии в свою коллекцию. Сервис анализирует десятки разных параметров, чтобы максимально точно подбирать нужные аудиотреки для каждого.

Истинные меломаны оценят распределение коллекций музыки по жанрам и настроению. Звук предлагает бодрейшие подборки для утренних пробежек, актуальные хиты для путешествий, неспешных прогулок и медитации, а также любимые треки, которые всегда вне времени. Все то, что вы так любите. На площадке найдутся варианты для тех, кому грустно, а также всех, кто хочет зарядиться энергией.

В личном профиле удобно не только сохранять любимые треки, но и следить за обновлениями интересных пользователей. Весь представленный на платформе контент, абсолютно легален — Звук напрямую сотрудничает с правообладателями и музыкальными лейблами.

Идеальный плейлист для любого случая

Найдите свой идеальный плейлист по эмоджи с помощью веселого графического теста. Всего три вопроса, и онлайн-сервис предложит множество подборок, в зависимости от того, где вы находитесь, что делаете, в каком настроении пребываете.

Звук собрал музыкальные коллекции со всего света. В разделах — танцевальные ритмы 90-х, золотые MTV-хиты, взрывающие чарты в начале нулевых, отвязные треки для молодежных вечеринок и многое другое. Ежедневно на стриминговой площадке появляются свежие треки, которые вам понравятся.

Слушайте любимые мелодии где угодно: дома или на улице, на работе или природе, в автомобиле или в общественном транспорте. Не пропускайте аудионовинки из рекомендаций, подобранные с учетом ранее прослушанных файлов.

Персонализированный формат аудиовещания представлен миксом радио и потокового стриминга, где доступны не только музыкальные хиты, но и немузыкальный контент. В разделе сервиса есть поп-музыка, русский шансон, клауд-рэп, классический, акустический блюз и многое другое.

За все время существования Звука пользователи создали множество собственных плейлистов, которые помогают алгоритмам лучше понимать пользователей, позволяют составлять рекомендации, точно учитывающие запросы каждого слушателя. Чем больше ваша музыкальная коллекция на платформе, тем лучше алгоритм определяет предпочтения.

Простой доступ к персональным коллекциям

Чтобы слушать музыку без рекламы и ограничений, иметь возможность скачивать треки и делиться лучшими подборками, нужно зарегистрироваться и оформить подписку. После регистрации вы можете пользоваться Звуком бесплатно, однако без подключения платной подписки некоторые функции могут быть недоступны.

Настройтесь на свой ритм, выбирайте музыку под настроение и погружайтесь в сотни аудиопотоков тогда, когда захотите. Пополняйте свои коллекции новыми аудиофайлами, слушайте подкасты и музыку без интернета — со смартфона, планшета или ПК.

Получите доступ к персонализированной музыкальной реальности. Зарегистрируйтесь на сайте либо в мобильном приложении Звук. Доступна регистрация по номеру телефона или ID единой экосистемы. Оформите подписку на выбранный период и наслаждайтесь качественным звуковым контентом.

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