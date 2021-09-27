Администрации пяти городов могут затронуть отставки в Крыму

На прошлой неделе своих постов лишились вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов.
Они арестованы по делу о хищениях из бюджета. Вскоре стало известно и об отставке министра транспорта Евгения Исакова, пишет bfm.ru.
Сейчас предстоит установить, какое именно количество эпизодов (хищений) имело место и в целом круг лиц, которые могут быть причастны.
Ранее суд приговорил бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова к четырем годам колонии строгого режима за взятки на 4,5 млн рублей.