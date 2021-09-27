27 сентября
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Происшествия

Администрации пяти городов могут затронуть отставки в Крыму

Отставки в Крыму могут стать более масштабными. В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Евгения Кабанова «возникли вопросы» к чиновникам в курортных городах Евпатория, Феодосия, Саки, Судак и Армянск, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

На прошлой неделе своих постов лишились вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов.

Они арестованы по делу о хищениях из бюджета. Вскоре стало известно и об отставке министра транспорта Евгения Исакова, пишет bfm.ru.

Сейчас предстоит установить, какое именно количество эпизодов (хищений) имело место и в целом круг лиц, которые могут быть причастны.

Ранее суд приговорил бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова к четырем годам колонии строгого режима за взятки на 4,5 млн рублей.

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