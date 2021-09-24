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Происшествия

Бывший замглавы ПФР за миллионные взятки получил тюремный срок

Суд приговорил бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова к четырем годам колонии строгого режима за взятки на 4,5 млн рублей, сообщает ТАСС.

Зал судебных заседаний.
Зал судебных заседаний.
mos-gorsud.ru

Заседание прошло в закрытом режиме. Иванова признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, он ежемесячно в течение двух лет получал от неустановленных лиц 200 тыс. рублей за общее покровительство. Взятка поступала на счет другого фигуранта дела — директора департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина. Тот пересылал сумму Иванову.

Копейкина признали виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и также на четыре года отправили в колонию строгого режима, пишет Lenta.ru.

О задержании заместителя председателя правления ПФР стало известно 11 июня 2019 года. Иванов признал вину и в тот же день подал в отставку.

В 2021 году в Челябинске 13 июля задержали замначальника областного отделения Пенсионного фонда Александра Орехова. Это произошло во время того, как чиновник получал взятку в 3 млн рублей от директора частной охранной организации.

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