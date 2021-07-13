Замначальника Пенсионного фонда крупного региона задержали при получении взятки в 3 млн рублей

Это произошло во время того, как чиновник получал взятку в 3 млн рублей от директора частной охранной организации, сообщает 74.RU.

Против Орехова завели уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с ноября 2020 года замглавы отделения ПФР получил от руководителя ЧОП около 1 млн рублей. За эти деньги чиновник гарантировал организации заключить договора на охрану почтовых отделений и подписать акты выполненных работ, пишет polit.ru. Также он пообещал, что не расторгнет контракт с этой компанией, несмотря на то, что она не соответствовала требованиям.

Орехов контролирует работу общего, административно-хозяйственного, а также подразделений по осуществлению закупок, капитальному строительству и ремонту. Он также следит за работой специалистов-экспертов по охране труда и гражданской обороне.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали замуправляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексея Трофимова. Также сообщалось, что бывшего начальника управления Пенсионного фонда в Горно-Алтайске признали виновной в присвоении вверенного имущества