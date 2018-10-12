На Алтае экс-главу Пенсионного фонда осудили за хищение денег из бюджета

Бывшего начальника управления Пенсионного фонда в Горно-Алтайске признали виновной в присвоении вверенного имущества (ч.3 ст.160 УК РФ), пишет СУ СКР по Республике Алтай.

Следствие и суд установили, что в декабре 2015 года Галина Агеева в должности начальника управления Пенсионного фонда РФ в регионе похитила деньги, выделенные из федерального бюджета на финансирование оплаты услуг фиктивно оформленного по трудовому договору сотрудника.

Она незаконно распорядилась выдать 26 тысяч рублей для оплаты услуг, которые фактически не выполнялись, и присвоила их себе.

Кроме того, с февраля 2016 года по октябрь 2017 года Галина Агеева аналогичным способом похитила 118 тысяч рублей, которые выделили для оплаты труда уборщице служебных помещений. На эту должность она фиктивного оформила свою знакомую. В результате незаконных действий ущерб госучреждению составил 144 тысячи рублей.

Следователи добились полного добровольного возмещения причиненного ущерба. Суд признал Галину Агееву виновной и назначил ей наказание в виде штрафа 170 тысяч рублей.