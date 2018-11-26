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В Сибири арестовали замруководителя регионального подразделения Пенсионного фонда

Сотрудники ФСБ России задержали замуправляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексея Трофимова. В конце 2017 года краевой пенсионный фонд провел открытый аукцион на приобретение двух административных зданий площадью 1700 кв. м. Недвижимость предназначалась для нужд фонда в Ленинском районе Красноярска, пишет РБК.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

Начальная цена контракта составляла 130 млн руб., однако следствие установило, что реальная стоимость зданий составляет 54 млн руб.

В кабинетах и квартирах ряда работников краевого Пенсионного фонда и изъяли документы, крупные денежные суммы и большое количество банковских карт.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Ранее сообщалось, что бывшего начальника управления Пенсионного фонда в Горно-Алтайске признали виновной в присвоении вверенного имущества.

Следствие и суд установили, что в декабре 2015 года Галина Агеева в должности начальника управления Пенсионного фонда РФ в регионе похитила деньги, выделенные из федерального бюджета на финансирование оплаты услуг фиктивно оформленного по трудовому договору сотрудника.

Она незаконно распорядилась выдать 26 тысяч рублей для оплаты услуг, которые фактически не выполнялись, и присвоила их себе.

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