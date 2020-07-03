Адвокат Ефремова заявил, что актер невиновен в смертельной аварии

Михаил Ефремов не считает себя виновным в смертельной аварии, произошедшей в Москве 8 июня. Об этом адвокат Эльман Пашаев заявил телеканалу «Москва 24», подчеркнув, что актер «не совершал данное преступление».

«Подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: „Я хочу возместить“, — не возместить, а „готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина», — объяснил Эльман Пашаев.

Позже, как сообщает lenta.ru, Эльман Пашаев опроверг тот факт, что артист отказался от признания вины в устроенной им смертельной аварии в центре Москвы. По словам Пашаева, журналисты поняли его неправильно, и он не говорил про отказ Ефремова от признания вины. Как отметил адвокат, актер признает, что произошла авария с его машиной, и готов помочь родственникам погибшего как «верующий и добрый человек».

Также представитель защиты опроверг информацию о том, что Михаил Ефремов пытался покончить с собой. По его словам, Ефремову вызвали врачей, потому что тот находился без сознания.

Что произошло

Ранее сообщалось, что вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой — Сергей Захаров — умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В данный момент Ефремов находится под домашним арестом.