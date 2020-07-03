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3 июля
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер невиновен в смертельной аварии

Михаил Ефремов не считает себя виновным в смертельной аварии, произошедшей в Москве 8 июня. Об этом адвокат Эльман Пашаев заявил телеканалу «Москва 24», подчеркнув, что актер «не совершал данное преступление».

Михаил Ефремов за решеткой.
Михаил Ефремов за решеткой.
Скриншот видео программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

«Подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: „Я хочу возместить“, — не возместить, а „готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина», — объяснил Эльман Пашаев.

Позже, как сообщает lenta.ru, Эльман Пашаев опроверг тот факт, что артист отказался от признания вины в устроенной им смертельной аварии в центре Москвы. По словам Пашаева, журналисты поняли его неправильно, и он не говорил про отказ Ефремова от признания вины. Как отметил адвокат, актер признает, что произошла авария с его машиной, и готов помочь родственникам погибшего как «верующий и добрый человек».

Также представитель защиты опроверг информацию о том, что Михаил Ефремов пытался покончить с собой. По его словам, Ефремову вызвали врачей, потому что тот находился без сознания.

Что произошло

Ранее сообщалось, что вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой — Сергей Захаров — умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В данный момент Ефремов находится под домашним арестом.

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