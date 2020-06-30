Бывшая жена Ефремова рассказала, как оказались наркотики в крови актера

Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина объяснила, как актер мог попасть в смертельное ДТП.

По ее словам, Ефремов тяжело болен и если принимал наркотики, то только для того, чтобы унять боль.

Заслуженный артист России давно страдает астмой, пояснила бывшая жены звезды, у него нередко бывают «страшные приступы» удушья. И в тот вечер, скорее всего, у Ефремова тоже случился такой приступ, приводит слова Качалиной «Экспресс-газета».

Это приступ «накрыл» Ефремова, он потерял контроль над внедорожником. И если в его крови и нашли остатки наркотиков, то это чисто для нейтрализации «страшных мук астмы».

«Если Миша употреблял наркотики, то для избавления от боли. Он очень больной человек и испытывает страшные муки из-за сильной астмы. Думаю, что во время приступа удушья он и совершил этот смертельный поворот», — пояснила случившееся бывшая спутница актера.

Сама Качалина заявила, что недавно сдала тест на наркотики, который показал отрицательный результат, пишет News.ru.

Ранее адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. По его словам, близкие артиста хотели вызвать «скорую», однако Ефремов «остановил их».

Что произошло

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой — Сергей Захаров — умер от полученных травм в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом.