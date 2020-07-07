Адвокат Ефремова заявил о доказательствах невиновности актера в смертельном ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что им собрано достаточное количество доказательств, которые говорят о невиновности артиста в смертельном ДТП, случившемся 8 июня этого года в Москве.

Так, в эфире телеканала «Россия 24» адвокат артиста заявил: «Я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем, посмотрим, какую оценку суд даст нашим доказательствам. Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться».

Накануне стало известно, что правоохранители завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Михаила Ефремова.

ДТП с участием Михаила Ефремова

По имеющейся информации, 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов, будучи в состоянии опьянения, выехал на Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом.

Позже Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Актер заявил, что готов понести наказание.

Затем адвокат артиста заявил, что тот не считает себя виновником аварии и намекнул, что во время ДТП Ефремов мог находиться в автомобиле не один.