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Адвокат опроверг информацию о задержании гендиректора «Модеста»

Антонида Устинова, генеральный директор завода детского питания «Модест», которую подозревают в получении взяток в особо крупном размере, не задержана, обвинение ей не предъявлено. Об этом altapress.ru сообщил ее адвокат Вадим Киреев.

Антонида Устинова.
Антонида Устинова.
Олег Богданов

Вадим Киреев с сожалением констатировал, что ряд СМИ написали о задержании Антониды Устиновой или об избрании ей меры пресечения «подписка о невыезде». Это не соответствует действительности, сказал он.

Не было ни задержания, ни избрания меры пресечения, обвинение ей не предъявлено. В настоящий момент Антонида Устинова воздерживается от комментариев, также сообщил адвокат.

Напомним, уголовное дело в отношении гендиректора завода «Модест» возбуждено краевым следственным комитетом 17 апреля. Антониду Устинову подозревают с получении взяток за выбор поставщика товаров в особо крупном размере (ст. 290, ч. 6 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено на фоне разговоров о намерении краевых властей продать акций предприятия. Сегодня 100% акций «Модеста» принадлежит Алтайскому краю в лице управления имущественных отношений.

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