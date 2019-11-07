Адвокат Кадырова будет защищать срочника, расстрелявшего сослуживцев

«Они уже вылетели в Забайкальский край. Я пока в Москве, нахожусь на процессе», — отметил их коллега Руслан Нагиев и подтвердил, что вместе они будут представлять интересы тюменца в суде, пишет ura.ru.
Причиной, по которой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, может оказаться угроза насилия — такая информация приводится в показаниях срочника. Из них же стало известно, что у солдата отбирали деньги, телефон, также над ним издевались офицеры части.
Тюменец Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября, убив восьмерых человек, еще двое были тяжело ранены. Солдат заявил, что о содеянном он не жалеет. По сообщению его адвоката Саид-Магомеда Чапанова, срочнику могут изменить статью с тяжелой «Убийство двух или более лиц» на более легкую «Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта».
Среди жертв стрелка Рамиля Шамсутдинова оказались двое военнослужащих родом из Алтайского края.
Об адвокате
Саид-Магомед Чапанов защищал интересы главы Чечни Рамзана Кадырова в Южно-Сахалинском суде. Там он пытался оспорить решение, по которому книга «Мольба к Богу» была признана экстремистской.