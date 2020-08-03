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3 августа 23°C
Происшествия

Адвокат назвал два условия для оправдания Михаила Ефремова

Существует минимум два случая, при которых актера Михаила Ефремова могут оправдать, рассказал телеканалу «360» адвокат Борис Локшин.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

По одному из сценариев, защита может указать на техническую неисправность автомобиля.

«Лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше», — сказал он, добавив, что при наличии денег можно сделать такую экспертизу.

Во втором случае может использоваться подставное лицо. Например, пьяный Ефремов вызвал водителя по найму, а тот, совершив ДТП, испугался и скрылся.

Локшин пояснил, что придумал эти варианты прямо во время беседы, но он «не один такой фантазер». «Если поднапрячься и знать более детально все обстоятельства, то можно вытянуть что-то еще», — резюмировал он.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал о козыре, который докажет невиновность подзащитного в гибели водителя Сергея Захарова, пишет Lenta.ru. Однако, по его словам, он выдаст козырь не сразу. При этом он заявил, что не намерен заниматься фальсификацией.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов на следствии не признал вину и отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Михаил Ефремов за решеткой.
Михаил Ефремов за решеткой.
Скриншот видео программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

ДТП в центре столицы

По имеющейся информации, 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов, будучи в состоянии опьянения, выехал на Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом.

Позже Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Актер заявил, что готов понести наказание.

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