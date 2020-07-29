Михаил Ефремов отказался от дачи показаний по делу о смертельном ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов на следствии не признал вину и отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

«Он не признал вину и взял 51-ю статью Конституции. Он имел право это сделать. Он мог воспользоваться предоставленным ему законом правом давать показания или не давать», — сообщила адвокат Татьяна Головкина, представляющая интересы потерпевшего — сына погибшего аварии водителя Сергея Захарова Виталия Захарова.

Также представитель потерпевшего возмутилась тем, что обвиняемый не предпринял попыток загладить перед ним вред, пишет bfm.ru.

По ее мнению, это «обычное дело о ДТП» и, как правило, она как адвокат советует обвиняемым по таким делам постараться как можно быстрее возместить причиненный родным погибших моральный и материальный вред. «Поскольку люди уже несут расходы на похороны», — сказала Головкина.

Однако в данном случае Ефремов не предпринял никаких попыток загладить вред, отметила она.

Представляющий интересы семьи погибшего Александр Добровинский сообщил, что потерпевшая сторона подготовила иск к Ефремову, однако он пока не заявлен.

Закрытое слушание

Суд по делу артиста Михаила Ефремова было назначено на 29 июля. Однако Пресненский суд Москвы отложил на 30 августа предварительное слушание, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Михаил Ефремов за решеткой. Скриншот видео программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Заседание не состоялось в связи с тем, что защитники фигуранта Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская заняты в других процессах за пределами Москвы.

Предварительное слушание по закону проходит в закрытом режиме. В ходе него решаются процессуальные вопросы, в частности о возможности рассмотрения дела по существу и о мере пресечения.

Отказался говорить со СМИ

Обвиняемого привезли в суд на автомобиле ФСИН Renault Logan за 40 минут до начала заседания. Машина подъехала к черному входу. Вышедший из нее Ефремов не стал отвечать на вопросы журналистов о том, почему он не признает вину.

В суд приехали бывшая гражданская жена погибшего Ирина Стерхова и сын Виталий Захаров. Последний признан по делу потерпевшим.

ДТП с участием Михаила Ефремова

По имеющейся информации, 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов, будучи в состоянии опьянения, выехал на Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом.

Позже Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Актер заявил, что готов понести наказание.