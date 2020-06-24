Адвокат объяснил, почему семья погибшего в ДТП с Ефремовым ходит на ток-шоу

По его словам, в семье уже была подобная трагедия, и тогда виновник ДТП остался безнаказанным.

У погибшего в ДТП Сергея Захарова был двоюродный брат, который в 1998 попал в аварию, рассказал Добровинский. Мужчина умер спустя семь дней в больнице, а виновник ДТП «по неизвестным причинам избежал наказания», пишет «Комсомольская правда».

«Эта трагедия оставила страшный след в памяти семьи Захаровых — Венедиктовых. Именно поэтому сейчас они решили сделать всё возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора», — рассказал Добровинский RT.

И добавил, что семья не намерена брать с актера компенсацию и желает для него справедливого наказания.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, защищающий Михаила Ефремова, заявлял, что родственники водителя, погибшего в ДТП, пытаются заработать на инциденте, пишет ura.ru. Он подчеркивал, что ранее актер пытался помочь родственникам и предлагал им сумму, превышающую компенсацию, которую могут присудить в качестве морального ущерба, однако те отказались.

За походы на ток-шоу Шукшина раскритиковала родственников погибшего в ДТП с Ефремовым. Актриса уверена, что трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества и указала на отсутствие национальной идеи.

Она уверена, что Ефремов будет до конца жизни «бичевать себя» и в качестве наказания будет сидеть в тюрьме.

Она обратилась к родственникам погибшего в ДТП Захарова и призвала их принять раскаяние актера и его помощь. «Прошу вас, примите раскаяние Михаила! Вы потом сами себе не простите. Примите и деньги его, но не принимайте денег от иуд, они вам не принесут пользы», — отметила она.

Что произошло

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист на своем автомобиле пересек двойную сплошную и врезался в фургон доставки. Его водитель скончался от полученных травм в больнице.