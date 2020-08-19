Адвокат потерпевшей заявил, что у Ефремова не было инсульта

Бутырина представляет интересы вдовы погибшего в аварии жителя Рязани Сергея Захарова Маргариты Захаровой.
«У Ефремова никогда не было инсульта. Мы ознакомились с медицинскими документами, которые поступили в адрес суда из больницы. Ему поставили диагноз «повторные транзиторные ишемические атаки», — сказала Анна Бутырина.
Таким образом, представитель потерпевшей опровергла заявление адвоката артиста Эльмана Пашаева ТАСС о том, что, согласно медицинским документам, Ефремов перенес инсульт.
Ранее адвокат Ефремова назвал «моральными уродами» тех, кто считает инсульт актерской игрой.
«Те, кто так говорят, — моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — сказал Пашаев.
Он подчеркнул, что защита имеет документы, подтверждающие диагноз артиста. Однако подробности Пашаев не привел.
Накануне в Пресненском суде Москвы возобновился прерванный из-за госпитализации процесс над Михаилом Ефремовым.
Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), в связи с аварией, которая произошла вечером 8 июня, пишет bfm.ru. Джип под управлением артиста в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.
В суде Ефремов вину не признал.