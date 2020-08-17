Адвокат Ефремова назвал «моральными уродами» тех, кто считает инсульт актерской игрой

Адвокат Эльман Пашаев в интервью « Комсомольской правде » назвал «моральными уродами» тех, кто сомневается в инсульте у актера Михаила Ефремова.

Напомним, 11 августа Ефремова из зала суда экстренно госпитализировали в больницу — актер лежал без сознания, когда его выносили на носилках. Некоторые очевидцы назвали это «игрой».

«Те, кто так говорят, — моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — сказал Пашаев.

Он подчеркнул, что защита имеет документы, подтверждающие диагноз артиста. Однако подробности Пашаев не привел.

Ранее адвокат заявил, что Ефремову прописали постельный режим — не ясно, сможет ли актер принять участие в судебном заседании 17−18 августа.

Примечательно, что на следующий день после инцидента — 12 августа — врачи не увидели угрозы для жизни артиста. Тогда его состояние позволяло 18 августа появиться в суде.

Вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто, водитель которого умер в больнице. Изначально актер признался в содеянном, но после начал все отрицать и сослался на провалы в памяти.