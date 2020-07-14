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Происшествия

Ефремов сразу после ДТП пытался откупиться

Актер Михаил Ефремов пытался откупиться после ДТП, которое устроил в Москве. Об этом заявила телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут».

Ольга Скабеева.
Ольга Скабеева.
скрин с трансляции "Россия 1"

Она опубликовала в соцсети видео, на котором Ефремов якобы предлагает инспектору ГИБДД деньги.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», — говорит голос за кадром.

Видео снято на нагрудную камеру сотрудника ГИБДД, который составлял протокол. Кроме этого, Скабеева опубликовала кадры медицинского освидетельствования Ефремова. На видео актер показывает медикам или сотрудникам полиции средний палец, пишет ura.ru.

Реакция адвоката

Устроивший ДТП актер Михаил Ефремов ничего не соображал после аварии, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Во время ДТП он вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп», — цитирует Пашаева РБК.

Он подчеркнул, что Ефремов абсолютно ничего не помнит.

Смертельная авария

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Водителя машины, в которую врезался актер, госпитализхировали. В больнице он скончался.

Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.

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