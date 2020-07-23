Адвокат рассказал о своем гонораре и оправдательном приговоре по делу Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, рассказал о своем гонораре.

Он заявил, что премии за оправдательный приговор в уголовных делах не предусмотрено.

«Но, поверьте, мой гонорар очень большой, нулей много», — сказал адвокат.

Пашаев сообщил, что жена его подзащитного будет выступать во время слушаний в качестве свидетеля. По мнению адвоката, Софья Ефремова — удивительный человек, она хрупкая женщина, но «на ней все держится».

«Софья во всем поддерживает Ефремова. Он, слава богу, ничего о себе не читает в интернете. Она — да. Но я сразу попросил: ничего ему не рассказывай, иначе он с ума сойдет. И она молчит», — цитирует адвоката KP.RU.

Михаил Ефремов за решеткой. Скриншот видео программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Судья

Также Пашаев рассказал, что лично не знаком со «звездной» судьей Еленой Абрамовой, которая решит судьбу его подзащитного. Но именно она приговорила к заключению футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Кроме того, Абрамова отправила в места лишения свободы полковника-миллиардера Дмитрий Захарченко. Суд по делу Михаила Ефремова назначен на 29 июля.

ДТП

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. На Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, пишет News.ru. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин.