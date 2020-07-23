Адвокат рассказал о своем гонораре и оправдательном приговоре по делу Ефремова

Он заявил, что премии за оправдательный приговор в уголовных делах не предусмотрено.
«Но, поверьте, мой гонорар очень большой, нулей много», — сказал адвокат.
Пашаев сообщил, что жена его подзащитного будет выступать во время слушаний в качестве свидетеля. По мнению адвоката, Софья Ефремова — удивительный человек, она хрупкая женщина, но «на ней все держится».
«Софья во всем поддерживает Ефремова. Он, слава богу, ничего о себе не читает в интернете. Она — да. Но я сразу попросил: ничего ему не рассказывай, иначе он с ума сойдет. И она молчит», — цитирует адвоката KP.RU.
Судья
Также Пашаев рассказал, что лично не знаком со «звездной» судьей Еленой Абрамовой, которая решит судьбу его подзащитного. Но именно она приговорила к заключению футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Кроме того, Абрамова отправила в места лишения свободы полковника-миллиардера Дмитрий Захарченко. Суд по делу Михаила Ефремова назначен на 29 июля.
ДТП
Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. На Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, пишет News.ru. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин.