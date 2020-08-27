Адвоката Ефремова проверят на детекторе лжи

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости .

По словам Пашаева, предприниматель Анзор Псуноков обвиняет его в том, что он не вернул переданные ему три года назад полтора миллиона рублей.

Адвокат также заявил, что эта ситуация может быть связана с его работой по делу Ефремова.

Возвращение

Ранее Пашаев объяснил свое возвращение к совершившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову в качестве защитника. По словам адвоката, Ефремов сам захотел, чтобы Пашаев защищал его.

Дело в том, что все адвокаты, с которыми актер вел переговоры, предлагали ему признать свою вину, пишет Lenta.ru. Такая линия защиты не устроила подсудимого, и он снова решил воспользоваться услугами уволенного ранее адвоката.

ДТП

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — скончался в больнице.

Сам Ефремов не пострадал. Находится под домашним арестом.