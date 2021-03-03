Аферисты стали обманывать россиян через «Госуслуги»

Пользователи получают электронное письмо, напоминающее сообщение с сайта. Там мошенники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат.

В письме от жуликов — типичные для сообщений с настоящего сайта элементы. В самом сообщении говорилось, что его получателю положены социальные компенсации, которые можно оформить в личном кабинете. При этом для идентификации в личном кабинете необходимо указать номер СНИЛС, пишет Lenta.ru.

После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором пользователь должен указать номер своей банковской карты.

Ранее эксперты рассказали, как раскусить телефонных мошенников. При любых подозрительных звонках не стоит продолжать разговор, а лучше сразу класть трубку. При звонках неизвестных, утверждающих, что они из службы безопасности банка, которая обеспокоена подозрительной операцией с картой, следует взять карту и позвонить на указанную на ней горячую линию кредитной организации.