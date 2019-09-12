Звезда фильмов «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна» разбился в ДТП

Актер Марк Горонок, известный по фильмам «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна», попал в серьезную аварию под Петербургом. Как сообщает « Московский комсомолец », теперь ему катастрофически не хватает денег на восстановление.

Как пишет издание, Горонок ехал в машине вместе с 70-летней мамой. На большой скорости в его автомобиль врезалась иномарка. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму, множественные переломы, и уже перенес две операции. Мама Марка Горонка также находится в больнице — у неё перелом шейки бедра и другие повреждения тазовых костей.

Жена актера Анна Горонок рассказала, что ее супруг чуть не потерял руку и пока неизвестно, смогут ли восстановить ее полностью. Анна отмечает, что без дорогостоящих процедур и дальнейших операций не обойтись. По словам Анны, они не знают, чем за всё это платить: «Денег катастрофически не хватает». Семья Марка находится не в лучшем финансовом состоянии: у пары маленький ребенок, проживают они в съемной квартире.

Раннее после серьёзной аварии потеряла память певица МакSим. Девушка попала в ДТП за рубежом, торопясь в аэропорт на рейс в Москву.