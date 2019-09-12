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Происшествия

Звезда фильмов «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна» разбился в ДТП

Актер Марк Горонок, известный по фильмам «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна», попал в серьезную аварию под Петербургом. Как сообщает «Московский комсомолец», теперь ему катастрофически не хватает денег на восстановление.

Марк Горонок
Марк Горонок
Кадр из фильма "Все будет хорошо"

Как пишет издание, Горонок ехал в машине вместе с 70-летней мамой. На большой скорости в его автомобиль врезалась иномарка. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму, множественные переломы, и уже перенес две операции. Мама Марка Горонка также находится в больнице — у неё перелом шейки бедра и другие повреждения тазовых костей.

Жена актера Анна Горонок рассказала, что ее супруг чуть не потерял руку и пока неизвестно, смогут ли восстановить ее полностью. Анна отмечает, что без дорогостоящих процедур и дальнейших операций не обойтись. По словам Анны, они не знают, чем за всё это платить: «Денег катастрофически не хватает». Семья Марка находится не в лучшем финансовом состоянии: у пары маленький ребенок, проживают они в съемной квартире.

Раннее после серьёзной аварии потеряла память певица МакSим. Девушка попала в ДТП за рубежом, торопясь в аэропорт на рейс в Москву.

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