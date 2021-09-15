Актер из сериала «След» напал с ножом на автоинспектора

Таганский суд Москвы вынес приговор актеру сериала «След» Андрею Лаврову, напавшему с ножом на автоинспектора на Котельнической набережной и угрожавшему его зарезать.

Суд назначил 44-летнему артист условный срок.

В суде пояснили, что Лавров был признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ и приговорен к лишению свободы сроком на два года, при этом на основании статьи 73 УК РФ наказание считается условным с испытательным сроком два года, сообщает ТАСС.

Андрей Лавров известен по роли капитана Котова в сериале «След», а также по кинокартинам «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному», пишет «Росбалт».

Ранее в сексуальных домогательствах обвинили актера из фильма «В бой идут одни старики».