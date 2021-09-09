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Происшествия

Еще одна женщина обвинила в изнасиловании звезду фильма «В бой идут одни старики»

Еще одна женщина выступила с обвинениями в адрес актера и преподавателя университета им. Карпенко-Карого Владимира Талашко, сообщает «Корреспондент.net».

Кино.
Кино.
Открытые источники.

О домогательствах рассказала Мария Смирнова-Матрос.

Она утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны артиста в 17-летнем возрасте. По ее словам, преступление произошло, когда она решила поступать на режиссерский факультет.

Женщина пояснила, что знала актера с детства, так как он был другом ее семьи.

«Тоже пригласил к себе „репетировать“ к поступлению и я поехала за мечтой. Режиссура меня после этого интересовать перестала, чему я сейчас очень рада. Была бы плохим продюссером», — написал Мария в Facebook.

Она пояснила, что в полицию не обращалась, так как «не хотела начинать публичный скандал», пишет «Росбалт». Сейчас же она решила рассказать о случившемся, потому что количество жертв привлекает внимание общественности.

В домогательствах к студенткам его обвинил сценарист Богдан Панкрухин. Он утверждает, что все продолжалось на протяжении 20 лет.

Ранее Талашко обвинили в сексуальных домогательствах абитуриентки и студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, в котором он трудился. Его отстранили от работы на фоне сказала. Талашко обвинения отрицает.

В культовом фильме сыграл роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова.

Также на его счету роли в таких проектах, как «Капитан Немо», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Как закалялась сталь» и «Батальоны просят огня».

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