Еще одна женщина обвинила в изнасиловании звезду фильма «В бой идут одни старики»

О домогательствах рассказала Мария Смирнова-Матрос.
Она утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны артиста в 17-летнем возрасте. По ее словам, преступление произошло, когда она решила поступать на режиссерский факультет.
Женщина пояснила, что знала актера с детства, так как он был другом ее семьи.
«Тоже пригласил к себе „репетировать“ к поступлению и я поехала за мечтой. Режиссура меня после этого интересовать перестала, чему я сейчас очень рада. Была бы плохим продюссером», — написал Мария в Facebook.
Она пояснила, что в полицию не обращалась, так как «не хотела начинать публичный скандал», пишет «Росбалт». Сейчас же она решила рассказать о случившемся, потому что количество жертв привлекает внимание общественности.
В домогательствах к студенткам его обвинил сценарист Богдан Панкрухин. Он утверждает, что все продолжалось на протяжении 20 лет.
Ранее Талашко обвинили в сексуальных домогательствах абитуриентки и студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, в котором он трудился. Его отстранили от работы на фоне сказала. Талашко обвинения отрицает.
В культовом фильме сыграл роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова.
Также на его счету роли в таких проектах, как «Капитан Немо», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Как закалялась сталь» и «Батальоны просят огня».