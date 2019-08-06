Актёр сериала «След» напал с ножом на пассажира в метро

Актер Джан Бадмаев, известный по съемкам в сериалах «Интерны», «След» и «Кухня», устроил драку на станции московского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что Бадмаев отпраздновал свой день рождения и отправился домой. В метро он вступил в конфликт с другим пассажиром и напал на него. Как сообщает РЕН ТВ, Бадмаев угрожал незнакомцу ножом и повредил ему кожаную куртку.

Сотрудники службы безопасности московского метрополитена задержали актера и доставили его в отделение полиции, где на него составили протокол по ст. 20.1. КоАП «Мелкое хулиганство». Сообщается также, что Джан Бадмаев принес извинения за совершенный поступок, «когда протрезвел».

Ранее в Москве задержали актера театра «Современник» за съемки в видеоролике в форме сотрудника ГИБДД. В полиции сочли, что видеозапись с актером, одетым в форму гаишника, дискредитировала органы внутренних дел РФ.