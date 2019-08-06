Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Актёр сериала «След» напал с ножом на пассажира в метро

Актер Джан Бадмаев, известный по съемкам в сериалах «Интерны», «След» и «Кухня», устроил драку на станции московского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Метро.
Метро.
greg westfall, CC BY 2.0,part from original.

Известно, что Бадмаев отпраздновал свой день рождения и отправился домой. В метро он вступил в конфликт с другим пассажиром и напал на него. Как сообщает РЕН ТВ, Бадмаев угрожал незнакомцу ножом и повредил ему кожаную куртку.

Сотрудники службы безопасности московского метрополитена задержали актера и доставили его в отделение полиции, где на него составили протокол по ст. 20.1. КоАП «Мелкое хулиганство». Сообщается также, что Джан Бадмаев принес извинения за совершенный поступок, «когда протрезвел».

Ранее в Москве задержали актера театра «Современник» за съемки в видеоролике в форме сотрудника ГИБДД. В полиции сочли, что видеозапись с актером, одетым в форму гаишника, дискредитировала органы внутренних дел РФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость