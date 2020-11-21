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Происшествия

Актрису сериала «Глухарь» нашли мертвой

В квартире на северо-востоке Москвы найдено тело 82-летней киноактрисы Людмилы Князевой, сообщает ТАСС.

Свеча.
Свеча.
СС0

По данным издания, внучка женщины обратилась к полицейским, потому что бабушка долго не отвечала на звонки.

17 ноября сотрудники в квартиру на Снежной улице и обнаружили тело актрисы. По словам источника издания, смерть Князевой не имеет криминального характера.

Справка

Людмила Князева родилась 6 ноября 1938 года. Впервые снялась в сериале в 1996 году. В ее фильмографии числятся роли в сериалах «Глухарь», «Москва. Три вокзала», «Мент в законе», «Адвокат» и «Следствие любви». Всего — более 50 ролей.

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