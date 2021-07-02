Александр Ширвиндт заплатил 400 тысяч за совершенное ДТП

Дело прекращено в связи с примирением сторон.

ДТП произошло 11 августа 2020 года в Валдае. Артист, управлявший Mitsubishi L200, не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и врезался в Renault Sandero.

В результате аварии в больницу попала женщина.

Ширвиндту и его пассажирам госпитализация не потребовалась, пишет bfm.ru. Артист признал вину и выплатил 400 тыс. рублей пострадавшей.

Ранее актер Михаил Ефремов, отбывающий за решеткой наказание за ДТП со смертельным исходом, попросил уменьшить ему срок.