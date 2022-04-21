Алле-Оп! На Алтае «виляющий водитель» после серии зигзагов вылетел в кювет, перевернулся и встал на колеса

По словам очевидца, водитель черного седана находился в очень нетрезвом состоянии.
«Шумахер ехал из села Безрукавка и чуть не врезался в две встречные машины», — рассказал автор видео.
На кадрах видно, как автомобиль вилял по дороге и кувырком вылетел с трассы.
«Жена с ним не села, потому как супруг был под градусом», — добавил очевидец.
Мужчина вытащил из машины пострадавшего водителя.
В паблике отметили, что автолюбителя лишат прав управления транспортными средствами.
Ранее другой житель Алтая два дня не спал, купил машину и в этот же день попал в ДТП с переворотом.