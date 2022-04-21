Алле-Оп! На Алтае «виляющий водитель» после серии зигзагов вылетел в кювет, перевернулся и встал на колеса

В Алтайском крае на выезде из Рубцовска автомобиль с нетрезвым водителем чуть не врезался в две встречные машины и вылетел в кювет, сообщает Mash Siberia .

ДТП на выезде из Рубцовска.

По словам очевидца, водитель черного седана находился в очень нетрезвом состоянии.

«Шумахер ехал из села Безрукавка и чуть не врезался в две встречные машины», — рассказал автор видео.

На кадрах видно, как автомобиль вилял по дороге и кувырком вылетел с трассы.

«Жена с ним не села, потому как супруг был под градусом», — добавил очевидец.

Мужчина вытащил из машины пострадавшего водителя.

В паблике отметили, что автолюбителя лишат прав управления транспортными средствами.

Ранее другой житель Алтая два дня не спал, купил машину и в этот же день попал в ДТП с переворотом.