Альпинист погиб при восхождении на Белуху

При восхождении на гору Белуха погиб турист из Уфы, пишут « Новости Горного Алтая ». Трагедия произошла 15 августа у подножия пика Делоне.

Участник незарегистрированной туристической группы из Санкт-Петербурга сорвался с обрыва. 16 августа спасатели на вертолете Красноярского комплексного авиационного спасательного центра добрались до места и на высоте 3 200 метров перевала Делоне нашли тело туриста.

Его подняли и спустили в район сезонного спасательного поста «Ак-Кем» на высоту 2 100 метров.

Ранее Георгий Шевелев, работник Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН и член секции горного туризма НГУ погиб при восхождении на ледник Актру.