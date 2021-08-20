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Происшествия

Альпинист погиб при восхождении на Белуху

При восхождении на гору Белуха погиб турист из Уфы, пишут «Новости Горного Алтая». Трагедия произошла 15 августа у подножия пика Делоне.

Альпинист. Горы.
Альпинист. Горы.
СС0

Участник незарегистрированной туристической группы из Санкт-Петербурга сорвался с обрыва. 16 августа спасатели на вертолете Красноярского комплексного авиационного спасательного центра добрались до места и на высоте 3 200 метров перевала Делоне нашли тело туриста.

Его подняли и спустили в район сезонного спасательного поста «Ак-Кем» на высоту 2 100 метров.

Ранее Георгий Шевелев, работник Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН и член секции горного туризма НГУ погиб при восхождении на ледник Актру.

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