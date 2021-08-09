Алтайская ГИБДД обеспокоилась всплеском аварийности на дорогах

Автополицейские обеспокоены тем, что с начала августа в произошло 41 ДТП, в которых погибли семь человек, 63 получили травмы, из них 12 детей.

Госавтоинспекция просит жителей Алтайского края и гостей региона неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: не превышать скорость, соблюдать дистанцию, использовать ремни безопасности, детей перевозить только в удерживающем устройстве.

«Недопустимо употребление спиртных напитков, если вам предстоит управлять транспортным средством, также не следует садиться за руль в утомленном и больном состоянии. Не рискуйте собственной жизнью и жизнями других людей», — просят в полиции.

Ранее ситуацию обсуждали в правительстве края. За половину 2021 года число погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,5%, с 79 до 111 человек. Только в июле погиб 31 человек.

Власти обозначили список мер, которые помогут снизить аварийность.