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Происшествия

Алтайская пенсионерка перевела 2,2 млн рублей Джеку Николсону и ждала его с багажом

В Алтайском крае женщина перевела деньги мошеннику, пообещавшему переехать в Россию и остаться здесь жить, сообщает региональное МВД.

Джек Николсон в образе Джокера.
Джек Николсон в образе Джокера.
Открытые источники.

Жительница алтайского села в соцсети познакомилась с мужчиной, который представился военнослужащим зарубежной армии.

При этом пенсионерку не смутил тот факт, что незнакомец представился известным американским актером.

Как уточнили altapress.ru знакомые с ситуацией источники, мужчина назвал себя Джеком Николсоном.

«Друг по переписке сообщил сельчанке, что скоро у него заканчивается контракт, и он хотел бы переехать жить в Россию, а также попросил помощи в оплате багажа, который, по его словам, необходимо растаможить на границе», — рассказали в ведомстве.

В итоге доверчивая пенсионерка перевела аферисту в общей сложности 2 175 560 рублей.

В полиции возбудили дело по признакам «мошенничества в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы).

МВД в очередной раз обратилось к жителям региона с просьбой не пересылать деньги незнакомым людям, раскрывать им сведения о банковских картах, а также совершать действия со своими картами и вкладами по требованию незнакомцев.

Ранее жительница Барнаула влюбилась и перевела 1 млн рублей военному врачу Джонни из Техаса.

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