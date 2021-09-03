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Жизнь

Жительница Барнаула влюбилась и перевела 1 млн рублей военному врачу Джонни из Техаса

Жительница Алтайского края в интернете познакомилась с иностранцем и решила связать с ним свою судьбу, и таки связала на время выплаты кредита, сообщает региональное МВД.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

От мошенника «Рассела Джонни» пострадала 56-летняя сотрудница одной из больниц Барнаула.

Женщина, в надежде встретить приличного мужчину для серьезных отношений, в июле 2021 года создала анкету на сайте знакомств.

«В августе познакомилась с иностранцем, который представился Расселом из штата Техас. Написал, что проходит службу в Иордании в качестве медврача и выслал женщине фотографии с места службы и фото его заграничного дома», — рассказали в ведомстве.

Мужчина заявил, что мечтает связать судьбу именно с русской женщиной, таким образом втеревшись в доверие.

Через некоторое время жених заявил о намерении взять отпуск и приехать к любимой — для этой цели попросил в долг 14 тыс. долларов.

Женщина, не заподозрив ничего странного, набрала кредитов более чем на 1 млн рублей и перевела деньги возлюбленному, который после перестал выходить на связь.

Возбудили уголовное дело по факту «мошенничества в особо крупном размере» — до 10 лет лишения свободы. В МВД напомнили, что не стоит доверять людям на сайтах знакомств.

Ранее заморский жених по имени Вальтер вскружил голову пенсионерке из Барнаула и не приехал.

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