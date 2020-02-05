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Происшествия

Алтайская пенсионерка провела в снегу шесть часов

67-летняя Нина Варнакова выехала из Барнаула на электричке домой в село, но перепутала остановки. Женщина решила добраться до дома через лес и потерялась.

Транспортные полицейские навестили спасенную бабушку.
Транспортные полицейские навестили спасенную бабушку.
сибфоут.мвд.рф

На поиски отправились спасатели, полицейские, в том числе сотрудники транспортной полиции, которые и обнаружили пожилую женщину в 300 метрах от дороги.

Она провела в снегу почти шесть часов, очень замерзла, обессилила и практически не разговаривала, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.

По глубокому снегу полицейские вынесли пострадавшую на дорогу и передали врачам.

Медики диагностировали у пенсионерки острое переохлаждение и обморожение конечностей. Несколько дней она провела в реанимации, состояние пострадавшей улучшилось. Она уже дома.

Участники спасательной операции навестили ее, чтобы узнать о самочувствии и сделать небольшой подарок.

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