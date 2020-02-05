Алтайская пенсионерка провела в снегу шесть часов

На поиски отправились спасатели, полицейские, в том числе сотрудники транспортной полиции, которые и обнаружили пожилую женщину в 300 метрах от дороги.
Она провела в снегу почти шесть часов, очень замерзла, обессилила и практически не разговаривала, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.
По глубокому снегу полицейские вынесли пострадавшую на дорогу и передали врачам.
Медики диагностировали у пенсионерки острое переохлаждение и обморожение конечностей. Несколько дней она провела в реанимации, состояние пострадавшей улучшилось. Она уже дома.
Участники спасательной операции навестили ее, чтобы узнать о самочувствии и сделать небольшой подарок.