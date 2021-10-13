Алтайская пенсионерка задохнулась в крепких объятиях подруги, утешавшей после жалоб на жизнь

Трагический инцидент произошел летом 2021 года. Тело пенсионерки обнаружили с явными повреждениями.
«Кровоподтеки в области плеча, обширные кровоизлияния в мягких тканях головы и шеи. Эксперты установили, что женщину задушили предплечьем руки», — отмечает телеканал.
66-летняя подруга погибшей пояснила, что пила алкоголь с приятельницей, которая начала жаловаться на свою жизнь.
Женщина решила поддержать подругу и крепко обняла, прижав к себе и удерживая некоторое время.
Сельчанка, после того как «успокоила» пенсионерку, отправилась спать, а подруга осталась сидеть на стуле.
Как уточняет телеканал, виновница смерти женщины редко употребляет алкоголь. При этом она плохо помнит события трагического вечера.
Ранее в Кузбассе толстая женщина задушила возлюбленного, сев ему на голову.