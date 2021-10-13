Алтайская пенсионерка задохнулась в крепких объятиях подруги, утешавшей после жалоб на жизнь

В Алтайском крае 65-летняя жительница станицы Аламбай (Заринский район) задохнулась в крепких объятиях приятельницы, сообщает РЕН ТВ .

Трагический инцидент произошел летом 2021 года. Тело пенсионерки обнаружили с явными повреждениями.

«Кровоподтеки в области плеча, обширные кровоизлияния в мягких тканях головы и шеи. Эксперты установили, что женщину задушили предплечьем руки», — отмечает телеканал.

66-летняя подруга погибшей пояснила, что пила алкоголь с приятельницей, которая начала жаловаться на свою жизнь.

Женщина решила поддержать подругу и крепко обняла, прижав к себе и удерживая некоторое время.

Сельчанка, после того как «успокоила» пенсионерку, отправилась спать, а подруга осталась сидеть на стуле.

Как уточняет телеканал, виновница смерти женщины редко употребляет алкоголь. При этом она плохо помнит события трагического вечера.

Ранее в Кузбассе толстая женщина задушила возлюбленного, сев ему на голову.