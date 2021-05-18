Толстая сибирячка задушила возлюбленного, сев ему на голову

В Кемеровской области будут судить женщину, которая не совсем обычным образом убила любимого мужчину прямо на семейном ложе, сообщает региональный СК.

Неприятность произошла в Новокузнецке в октябре 2020 года. Женщина, имевшая более 100 килограммов веса при росте ниже среднего, употребляла алкоголь с возлюбленным.

«Изрядно выпив, семейная пара стала ссориться. Сожительница разозлилась и, как только мужчина лег на кровать, уткнувшись лицом в матрац, села ему на шею, при этом ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог ее поднять», — рассказали в ведомстве.

Через некоторое время мужчина перестал подавать признаки жизни. Женщина испугалась и начала кричать и трясти любимого, чтобы он очнулся.

Крики услышала соседка, которая спустилась в квартиру, где разыгралась трагедия, и вызвала скорую помощь. Однако медики не смогли вернуть мужчину с того света.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала «асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом».

Женщина вину признала частично, заявив, что просто хотела успокоить сожителя. 45-летней сибирячке грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее жительница Омской области убила мужа прямо в процессе измены, доставив любовнице большое неудобство.