18 мая 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Толстая сибирячка задушила возлюбленного, сев ему на голову

В Кемеровской области будут судить женщину, которая не совсем обычным образом убила любимого мужчину прямо на семейном ложе, сообщает региональный СК.

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

Неприятность произошла в Новокузнецке в октябре 2020 года. Женщина, имевшая более 100 килограммов веса при росте ниже среднего, употребляла алкоголь с возлюбленным.

«Изрядно выпив, семейная пара стала ссориться. Сожительница разозлилась и, как только мужчина лег на кровать, уткнувшись лицом в матрац, села ему на шею, при этом ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог ее поднять», — рассказали в ведомстве.

Через некоторое время мужчина перестал подавать признаки жизни. Женщина испугалась и начала кричать и трясти любимого, чтобы он очнулся.

Крики услышала соседка, которая спустилась в квартиру, где разыгралась трагедия, и вызвала скорую помощь. Однако медики не смогли вернуть мужчину с того света.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала «асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом».

Женщина вину признала частично, заявив, что просто хотела успокоить сожителя. 45-летней сибирячке грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее жительница Омской области убила мужа прямо в процессе измены, доставив любовнице большое неудобство.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость