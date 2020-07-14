Алтайская полиция ищет распространителя фейка о переносе начала учебного года из-за коронавируса

Сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю пытаются установиться личность гражданина, распространившего в одном из мессенджеров информацию о том, что карантинные меры из-за коронавируса скоро ужесточат, а начало учебного года перенесут. Эта информация является недостоверной, заверили в полиции.

Сотрудники полиции обнаружили в одном из мессенджеров аудиозапись, на которой мужской голос сообщает о якобы предстоящем в сентябре 2020 года ужесточении карантинных мер и переносе начала учебного года, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Информацию проверили и установили: она не соответствует действительности. Никаких документов с подобными указаниями в органы исполнительной власти региона не поступало. То есть ни ужесточения ограничений, ни переноса учебного года не будет.



И вот теперь сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности человека, распространившего заведомо ложную информацию. Между тем, за распространение фейков предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, напомнили в ГУ МВД.

Ранее Altapress.ru сообщал, что депутата одного из районных советов Республики Алтай Юрия Корнеева оштрафовали за распространение видео на 60 тыс. рублей.

В нем депутат рассказал про больную коронавирусом пенсионерку из Чемала, приехавшую из Барнаула. Как выяснилось, женщина не была инфицирована. Да и приехала не из Барнаула.